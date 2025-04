Curso de Medicina do UNINTA, em Sobral, é novamente reconhecido com nota máxima pelo MEC

O curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Sobral, recebeu, nesta quinta-feira (17/04), mais uma vez a nota máxima (5) no processo de reconhecimento conduzido pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação aconteceu entre os dias 9 e 11 de abril, por meio de visita técnica presencial, na qual foram analisados critérios como o projeto pedagógico, a infraestrutura e o corpo docente. A instituição aguarda agora a publicação oficial da nota no Diário Oficial da União (DOU).





A nota máxima reflete a excelência acadêmica do curso e o compromisso institucional com a formação médica de qualidade. O resultado destaca o empenho contínuo em manter um corpo docente altamente qualificado, uma infraestrutura moderna e um currículo alinhado às diretrizes educacionais, garantindo uma formação sólida, ética e competente aos futuros médicos.





Desde sua autorização, há 11 anos, o curso de Medicina do UNINTA, em Sobral, tem sido submetido a diversas avaliações ministeriais, sempre conquistando a nota máxima.





“Ficamos muito felizes com esse reconhecimento, que é fruto de muito esforço! Nosso curso de Medicina já formou mais de 500 médicos desde sua criação. Seguimos oferecendo um ensino baseado na competência, no compromisso e na excelência na formação profissional. Essa conquista é de todos nós!”, celebrou a Profa. Me. Graça Maria de Morais Aguiar e Silva, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional (PRODI).





O coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Gilson Roberto de Araújo, também comemorou o resultado. “Quanta felicidade! Esse reconhecimento é fruto do trabalho dedicado de muitas pessoas. Destaco, primeiramente, a gestão do UNINTA, que teve a coragem e a visão de implantar um curso de Medicina com estrutura exemplar. Essa trajetória de sucesso vem sendo construída ao longo dos últimos 11 anos e, o mais importante, com um padrão de excelência que só tem se aprimorado”, afirmou.





Dr. Gilson também agradeceu a todos os envolvidos. “Agradeço à equipe da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e, especialmente, aos professores do Núcleo Docente Estruturante, que desempenham um papel essencial na formação de profissionais de alta qualidade.”