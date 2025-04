São Paulo confirma primeiro caso de sarampo de 2025

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, nesta quinta-feira, 17, o primeiro caso de sarampo de 2025. A última vez em que um caso autóctone (diagnosticado e originado no local) ocorreu no estado foi em 2022.





De acordo com SES-SP, o local provável de infecção ainda está em investigação, mas o caso ocorreu em um homem de 31 anos, da capital paulista, que foi vacinado e não precisou de internação. “Este é um momento de alerta e não de pânico”, disse a VEJA a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, Tatiana Lang. “A vacinação é a melhor forma de proteção.”





Enquanto ele se recupera, a pasta tomou todas as medidas de controle e prevenção em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e com o Ministério da Saúde.









O que é o sarampo e como se prevenir?





O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, tendo sido uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Ela é caracterizada por manchas vermelhas na pele, febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, aumento da secreção nasal e mal estar intenso.





A doença é considerada grave, podendo evoluir para pneumonia, otite aguda, encefalite e morte. A transmissão do vírus da família Paramyxoviridae ocorre pelo ar e não há tratamento específico para o sarampo.





A vacina é considerada a principal forma de prevenção, de modo que quando não impede a infecção, protege contra o agravamento. No Brasil a vacinação está prevista aos aos 12 e aos 15 meses de vida, mas qualquer indivíduo de até 59 anos que não tenha recebido a imunização estão aptas a receber a vacina tríplice viral, que também protege contra a rubéola e a caxumba, e atingiu a cobertura vacinal de 98,7% em 2024, em São Paulo, o maior índice desde 2016.





Fonte: Veja