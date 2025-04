FACÇÕES ESPALHAM TERROR em Capistrano: três baleados em ataque brutal

Criminosos invadem casa e abrem fogo; guerra entre facções avança no interior cearense

Na noite desta terça-feira (15), um tiroteio deixou três pessoas feridas no Conjunto Planalto, em Capistrano, no interior do Ceará. De acordo com informações preliminares, dois homens armados chegaram ao local e abriram fogo contra pessoas que estavam reunidas em uma residência. As vítimas foram socorridas em estado grave, mas os autores do ataque fugiram logo após os disparos. Embora a motivação ainda não tenha sido oficialmente confirmada, fonte policial aponta indícios de que o crime esteja ligado a disputas entre facções criminosas que atuam na região. A Polícia investiga o caso.





(Blog do César Wagner)