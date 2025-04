Europa lança "balança no espaço" para saber o peso de todas as árvores na Terra

O satélite Biomass entrou em órbita nesta terça-feira, 29. Ele deve funcionar como uma gigantesca balança no Espaço, destinada a descobrir detalhes sobre as árvores do planeta Terra. A decolagem ocorreu a partir da base da Agência Espacial Europeia (ESA), na Guiana Francesa, por volta das 6h da manhã.





O Biomass emite ondas que conseguem transpor as nuvens e as copas das árvores nas florestas. Assim, será possível determinar a quantidade de material lenhoso (peso e volume), bem como a altura de cada espécime. O satélite é o primeiro com essa capacidade já colocado em órbita terrestre.









Por que colocar uma grande balança no Espaço?





Com o equipamento em órbita, a agência pretende monitorar a quantidade de carbono armazenado pelas plantas. Para cumprir a missão, essa grande balança no Espaço possui uma estrutura semelhante a um guarda-chuva — ou a uma antena parabólica — com 12 metros de diâmetro, apoiada sobre uma haste de 7 metros, além de um refletor para enviar os sinais ao solo.









Quantas árvores existem no planeta?





Cerca de 30% da superfície terrestre é coberta por florestas. Isso corresponde a aproximadamente 4 bilhões de hectares. Estima-se que essa área abrigue 3 trilhões de árvores — o equivalente a um pequeno bosque para cada habitante do planeta, considerando que existem cerca de 8 bilhões de seres humanos na Terra.





Fonte: Revista Oeste