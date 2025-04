EX-DESEMBARGADOR da 'rachadinha' é preso aos 77 anos em Fortaleza

Carlos Feitosa vendia liminares nos plantões do TJCE.

O ex-desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, de 77 anos, foi preso nesta quarta-feira (9), em Fortaleza, por corrupção passiva, após ser condenado por esquema de 'rachadinha' e venda de liminares durante plantões no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), revelado pela Operação Expresso 150; ele cumpria prisão domiciliar desde 2021 e foi levado por policiais civis à Delegacia de Capturas (Decap), onde passará a noite antes de audiência de custódia; após exame na Perícia Forense, ficou à disposição da Justiça para cumprir pena definitiva, somando 17 anos de reclusão, conforme condenação do STJ.





(Blog César Wagner)