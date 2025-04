Líder do CV no interior do Ceará é preso por determinação judicial no Rio de Janeiro

Mosquito era procurado por comandar a facção em Ararendá e Ipueiras.

O líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV), nos municípios de Ipueiras e Ararendá no interior do Ceará, Francisco Alisson de Sousa Pereira, conhecido no submundo do crime por Mosquito, foi preso no Rio de Janeiro, pelo Grupo Tático de Polícia de Proximidade (GTPP) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).





Mosquito estava escondido nos morros do Rio, porque era procurado pela polícia cearense. Ele foi abordado na Avenida Niemeyer, na Zona Sul, da capital Fluminense, nas proximidades da favela da Rocinha. Mosquito admitiu que tinha mandado de prisão em aberto e ofereceu R$: 5 mil, à polícia não prendê-lo. Além do cumprimento da determinação judicial, expedida pela vara de execuções penais da comarca de Crateús, Alisson também foi autuado em flagrante por tentativa de suborno aos agentes de segurança.





A justiça dos dois estados realizam tratativas para trazer o traficante para o Ceará, onde deve cumprir pena por crime de homicídio. Mosquito também é alvo de investigação, por integrar Organização Criminosa e Associação para o tráfico.





Via CN7