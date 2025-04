URGENTE: Faltam 5 assinaturas para PL da Anistia ser pautado com urgência na Câmara

A oposição ao governo Lula afirma estar a apenas seis assinaturas de alcançar o número necessário para pautar o requerimento de urgência do projeto de anistia no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo apuração do Conexão Política, parlamentares do PL relataram, na tarde desta quinta-feira (10), que o pedido já reunia 252 das 257 assinaturas exigidas.





No início da semana, o número era de cerca de 160. Desde então, a bancada bolsonarista tem mobilizado esforços para ampliar o apoio, acionando deputados e líderes partidários. A articulação é considerada uma das prioridades do partido de Jair Bolsonaro neste momento.





Apesar da movimentação, deputados da oposição acusam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de tentar esvaziar a pauta ou construir uma alternativa que acomode também os interesses do governo. A avaliação entre os parlamentares é de que Motta teria feito um acerto com o PT para retardar a tramitação ou apresentar uma proposta “meio-termo”.





No entanto, deputados do PL dizem que Motta havia assumido, durante sua campanha à presidência da Casa, o compromisso de apoiar o avanço da pauta da anistia. Por isso, acreditam que, uma vez atingido o número necessário de assinaturas, o presidente da Câmara não poderá evitar a votação do requerimento de urgência.





A expectativa é de que as 257 assinaturas sejam reunidas até o final da semana. Com isso, as negociações sobre o mérito do projeto devem se intensificar a partir da próxima semana.





Fonte: @conexaopoliticabrasil