Ex-presidente Bolsonaro já passa por cirurgia em hospital no DF

Político conservador passou mal após sentir dores abdominais na última sexta-feira.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está sendo submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN). O líder conservador tinha sido transferido de Natal (RN) para Brasília, em uma UTI aérea, na noite deste sábado (12).





De acordo com um relato feito por uma fonte próxima do ex-presidente ao site Poder360, a cirurgia começou às 8h30 neste domingo (13) e deve ter cerca de seis horas de duração.





Bolsonaro chegou por volta de 22h deste sábado ao Hospital DF Star, em Brasília, após ficar dois dias internado em Natal (RN) depois de sentir fortes dores abdominais enquanto participava de um evento político no interior do Rio Grande do Norte.





Na capital federal, o líder conservador foi recebido por um grupo de apoiadores, que aguardavam na entrada do hospital. No momento da chegada de Bolsonaro, os apoiadores faziam a oração católica Ave Maria. Em seguida, o grupo começou a cantar a canção Nossa Senhora, de Roberto Carlos.





Logo que passou mal na sexta, Bolsonaro recebeu um primeiro atendimento no hospital da cidade de Santa Cruz (RN), onde estava em agenda política. De lá, ele foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, na capital potiguar, de onde foi transferido para Brasília.





Segundo o médico Cláudio Birolini, de São Paulo, especialista em cirurgia geral que foi chamado para acompanhar Bolsonaro, o ex-presidente teve um quadro de suboclusão intestinal que, por sinal, foi mais grave do que os anteriores.





– Ele tem tido esses episódios recorrentes, que são comuns em pacientes submetidos a diversas cirurgias. Mas esse caso atual parece mais grave do que os anteriores – disse.





(Pleno News)