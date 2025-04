Goleiro é premiado com 48 ovos depois de defesa de pênalti

O Campeonato Norueguês de Futebol começou a sua temporada com um episódio peculiar, no confronto entre os times Bryne e Bodo Glimt. Jon de Boer, goleiro de 24 anos da Bryne, destacou-se ao defender uma cobrança de pênalti, durante partida que ocorreu nesta semana.





Apesar da derrota do time, Boer foi reconhecido como o melhor em campo. Como prêmio por seu desempenho, o goleiro recebeu quatro dúzias de ovos, com um total de 48 unidades. A premiação foi oferecida pela Steinsland & Co, patrocinadora do evento e especializada na produção de ovos, forte tradição agrícola da Noruega.









Goleiro participa do principal campeonato





No país, a agricultura tem um papel significativo, o que leva até mesmo torcedores a assistirem aos jogos em tratores próximos ao campo. Essa prática peculiar justifica que o prêmio de melhor jogador seja representado por ovos, uma tradição no Campeonato Norueguês.





O Campeonato Norueguês de Futebol, conhecido como Eliteserien, é a principal competição de clubes da Noruega. A liga é organizada pela Federação Norueguesa de Futebol e tem um formato semelhante ao de outras ligas europeias, com sistema de pontos corridos.





