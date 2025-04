JULGAMENTO DE BOLSONARO pode transformá-lo em mártir e incendiar 2026, alerta imprensa internacional

Financial Times vê risco de efeito reverso: STF tenta punir, mas pode turbinar ex-presidente

O jornal britânico Financial Times afirmou que o julgamento de Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado pode impulsionar sua popularidade e aprofundar a polarização no Brasil, comparando o caso ao de Lula em 2016 e destacando riscos de transformá-lo em mártir político. A reportagem cita críticas ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, acusado de parcialidade por ser suposta vítima do complô e também juiz do caso, junto com aliados do presidente Lula. Embora o STF negue qualquer irregularidade, a matéria destaca que o processo pode influenciar fortemente as eleições de 2026 e repercutir internacionalmente devido aos laços entre Bolsonaro e Trump.





(Blog do César Wagner)