GOLPE DO PIX SE MULTIPLA EM SOBRAL

Infelizmente, golpes envolvendo esse método de pagamento têm se tornado cada vez mais comuns em várias regiões, incluindo Sobral. Os criminosos geralmente se passam por pessoas confiáveis ou empresas conhecidas, solicitando transferências rápidas por Pix, muitas vezes usando táticas de urgência ou ameaças para pressionar as vítimas. É importante estar atento e seguir as dicas de segurança, como verificar a identidade do destinatário, nunca compartilhar informações pessoais e desconfiar de pedidos de pagamento urgentes ou fora do padrão.

Veja mais sobre: Sobral