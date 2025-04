POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE MATAR EX-COMPANHEIRA COM VÁRIAS FACADAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral com apoio da Delegacia Municipal do Acaraú, realizou na data de 16/03/2025, a prisão em razão de mandado de prisão preventiva de FABIO JUNIOR DE SOUZA, de 34 anos de idade, o qual matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca, crime ocorrido no Bairro Padre Palhano, em Sobral, na manhã do dia 14/04/2025.





De acordou com as investigações, o suspeito vivia com a vítima e os filhos na cidade do Acaraú-CE e após várias desavenças, a vítima decidiu terminar o relacionamento e vir com os filhos para a cidade de Sobral em março deste ano, tendo inclusive solicitado uma medida protetiva. O suspeito não aceitou o fim da união e na manha do dia 14 de Abril veio da cidade do Acaraú até Sobral, onde foi ao encontro da vítima e, na rua, desferiu várias facadas contra ela, que foi socorrida, mas não resistiu às ferimentos.





O suspeito fugiu após o crime e na manhã de hoje foi encontrado na casa de parentes, na cidade de Cruz-CE. Interrogado, o suspeito confessou o crime e disse que saiu de Acaraú com a intenção de matar sua ex companheira caso ela não voltasse com o relacionamento.





A prisão foi formalizada e o preso foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.





Serviço:

Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis - DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte e Delegacia Municipal de Acaraú.