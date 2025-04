IMPUNIDADE GENERALIZADA: Justiça absolve Cabral e empresários e enterra provas da Lava Jato

Decisão ignora denúncias e reforça impunidade dos poderosos.

Em mais um capítulo do desmonte da Lava Jato, a Justiça Federal do Rio absolveu o ex-governador Sérgio Cabral e empresários acusados de corrupção, cartel e fraude em licitações bilionárias, ao considerar inválidas as provas oriundas de delações premiadas e acordos de leniência da Odebrecht, já declarados ilícitos pelo STF. Os crimes estariam relacionados às obras de reforma do estádio Maracanã, do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e ao PAC-Favelas. A decisão, baseada em precedentes que blindaram o presidente Lula, ignora o conjunto de evidências apontadas pelo Ministério Público e reforça o entendimento de que vícios processuais anulam até os crimes mais evidentes. A medida é vista com críticas por quem enxerga na decisão um salvo-conduto a figuras poderosas, enquanto a impunidade volta a assombrar grandes esquemas de corrupção.





Fonte: César Wagner