Morre menina hospitalizada após comer ovo de Páscoa no MA; polícia investiga envenenamento

Além de Evely Fernanda, o irmão mais novo, de sete anos, também morreu após comer o ovo. A mãe segue internada.

Evely Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, morreu ao meio-dia desta terça-feira (22). Ela comeu um ovo de Páscoa que pode ter sido envenenado em Imperatriz, Maranhão.





A morte foi confirmada pelo Hospital Municipal de Imperatriz, onde ela estava internada desde quando comeu o ovo, na noite do dia 16 de abril. Segundo o hospital, a paciente morreu devido a um choque vascular, associado com a falência de vários órgãos.





“A equipe médica adotou todas as medidas terapêuticas cabíveis, seguindo os protocolos estabelecidos, mas infelizmente o quadro clínico apresentou grave e rápida deterioração, sem resposta ao tratamento”, informou o hospital.





Evely é irmã de Luís Fernando, de sete anos, que comeu o mesmo ovo e também morreu. Além dos dois irmãos, a mãe, Mirian Lira, comeu o chocolate e está internada no Hospital Municipal de Imperatriz.





Mirian esteve por vários dias entubada na UTI, mas foi extubada na tarde desse domingo (20), segundo a família. Ela já consegue se comunicar e apresenta boa evolução.





Na manhã de segunda (21), Mirian foi para a enfermaria, onde foi informada sobre a morte do filho Luís Fernando, de 7 anos, e sobre o estado de saúde da filha. Ela chegou a passar mal após receber a notícia, mas está tendo suporte psicológico da equipe multidisciplinar do hospital.





Nesta terça (22), o último boletim médico indica que o quadro de saúde de Miriam é estável e que ela “apresenta boa resposta ao tratamento”. Caso ela se mantenha bem, a expectativa dos médicos é da paciente receber alta nas próximas 72 horas.









Mulher está presa suspeita de envenenar ovo de Páscoa

A principal suspeita de envenenar o ovo de Páscoa, Jordélia Pereira, foi presa e transferida, no último domingo (20), para a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina de São Luís (UPFEM). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ela deve permanecer no presídio à disposição da Justiça durante o curso das investigações.





Segundo as investigações da Polícia Civil, Jordélia teria cometido o crime por ciúme e vingança porque estaria inconformada com o fim do casamento e com o fato de o ex-marido estar se relacionando com Mirian.





Em depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês, ela confessou ter comprado o chocolate, mas negou ter colocado veneno. No entanto, a Polícia Civil destaca que há indícios suficientes que apontam Jordélia como autora do crime.





“Os indícios levam a crer, através de vários pontos investigados, que o crime foi motivado por vingança, por ciúme, tendo em vista que o ex-marido da autora é o atual companheiro ou atual namorado da vítima, que foi envenenada juntamente com seus dois filhos”, disse o secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins.





“Há vários indícios que apontam claramente que essa mulher foi autora do crime. A polícia vai continuar trabalhando para robustecer esses indícios e apresentá-la ao Judiciário, para responder por esse bárbaro crime”, afirmou.









Investigações





Análises de imagens de câmeras de segurança, comprovantes de compras e depoimentos de familiares e pessoas ligadas às vítimas ajudaram a Polícia Civil do Maranhão (PCMA) a resolver um quebra-cabeça e chegar até a suspeita.





Ao ser presa em Santa Inês, a polícia encontrou com Jordélia Pereira com duas perucas, restos de chocolate em bolsas térmicas e um bilhete de ônibus. As provas foram anexadas no inquérito e são indícios da participação dela no caso.





De acordo com Manoel Almeida, delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, todos os indícios e provas reunidas pelos investigadores apontam Jordélia Pereira Barbosa como suspeita de ter envenenado a família.





‘”A gente pode dizer, com o que já colhemos até agora, que temos elementos suficientes para apontar essa autoria para essa pessoa que foi presa. Agora a gente vai esclarecer os detalhes. Que veneno foi esse, o tipo, isso a perícia vai apontar, para que possamos robustecer a nossa investigação e apresentá-la ao Judiciário'” afirmou o delegado-geral.

As amostras dos ovos de Páscoa foram coletadas e encaminhadas para análise no Instituto de Criminalística. O laudo deve ficar pronto em 10 dias. Além disso, já foi solicitada à perícia a coleta de sangue das vítimas para identificar se há algum tipo de veneno, bem como foi pedida a análise dos produtos encontrados com a suspeita.









Crime premeditado





Segundo o delegado Ederson Martins, ajunto operacional da Polícia Civil, todos os indícios do caso levam a crer que o crime foi premeditado com detalhes e com antecedência.





Jordélia Pereira viajou 384 km, saindo de Santa Inês para Imperatriz. A viagem foi feita em um ônibus interestadual que liga os dois municípios. Ela saiu de Santa Inês, por volta de 0h30 da madrugada de quarta-feira (16) e chegou em Imperatriz no mesmo dia, pela manhã.





A suspeita se passou por uma mulher trans e fez a reserva em um hotel de Imperatriz. Com o nome falso de Gabrielle Barcelli, ela apresentou crachás falsos e um deles era de uma suposta empresa de gastronomia na qual ela supostamente trabalhava.





Para não apresentar um documento de identificação, ela alegou para à direção do hotel que estava passando por um processo de regularização dos documentos como mulher trans e, por isso, não poderia apresentar eles.





Após chegar em Imperatriz, a suspeita chegou a fazer um serviço falso de degustação de trufas de chocolate em uma área próxima onde trabalhava Mirian Lira.





Segundo a Polícia Civil, ela ainda apresentou alguns bilhetes supostamente falsos que seriam de pessoas que haviam comido os chocolates. Em um deles, havia escrito a mensagem “uma sensação incrível, uma explosão de sabor”.





Por volta das 15h, de quarta-feira (16), Jordélia Pereira foi disfarçada em uma loja de chocolates de Imperatriz onde comprou um ovo de Páscoa. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram ela disfarçada, usando óculos e uma peruca preta, comprando o produto. Durante a noite, o ovo de Páscoa foi enviado para a casa da vítima.





Ainda na quarta-feira (16), por volta das 23h50, a suspeita foi flagrada por câmeras de segurança do hotel onde estava hospedada. Nas imagens, ela aparece deitada em um sofá onde mexe no celular por alguns minutos.





Segundo a polícia, Jordélia pediu para um motoboy entregar o ovo de Páscoa para a vítima, ainda na noite de quarta-feira. E, por volta de 2h30 de quinta, ela pegou um outro ônibus intermunicipal com destino para Santa Inês. Ela foi interceptada e presa pelos policiais assim que desceu do ônibus ao chegar no município.





Via portal Sistema Paraíso