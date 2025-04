Secretaria de Esporte e Lazer de Sobral promove mais uma edição do Projeto Tardezinha na Comunidade

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, realiza nesta sexta-feira (25/04) mais uma edição do projeto Tardezinha na Comunidade. Desta vez, a ação acontecerá na localidade de Boqueirão, a partir das 17h, na Quadra Poliesportiva Manoel Vicente Pereira, próxima ao Anexo da Escola Mocinha Rodrigues.





Com uma programação diversificada, o projeto promove momentos de lazer, esporte e integração para todas as idades. Entre as atividades estão: vôlei, travinhas, xadrez, aula de dança, dinâmicas recreativas e muito mais, fortalecendo o vínculo com a comunidade por meio de práticas saudáveis e educativas.





A ação é realizada em parceria com as Secretarias da Educação e dos Direitos Humanos, reforçando o compromisso com a promoção do esporte, da cidadania e da convivência comunitária.