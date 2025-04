OPERAÇÃO DA PF AFASTA PRESIDENTE DO INSS e escândalo bilionário expõe falhas no coração da Previdência

Fraude em descontos atinge aposentados e pressiona governo Lula.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto para desarticular um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados aplicados sobre aposentadorias e pensões do INSS, com ações em 13 estados e no Distrito Federal. Segundo a investigação, entidades conveniadas ao INSS teriam cobrado R$ 6,3 bilhões indevidamente entre 2019 e 2024, alegando vantagens em serviços como plano de saúde e auxílio-funeral, sem consentimento dos beneficiários. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem mandados, incluindo o sequestro de mais de R$ 1 bilhão em bens e o afastamento de seis servidores, inclusive da atual direção do INSS em Brasília. Os envolvidos, entre operadores, membros de entidades e servidores públicos, poderão responder por corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado nesta quinta-feira (23) após operação da Polícia Federal que investiga fraudes bilionárias na instituição. A gravidade do caso levou o diretor da PF e o ministro da CGU a informarem diretamente o presidente Lula em reunião no Alvorada, com nova reunião convocada no Ministério da Justiça para definir a resposta do governo.





Via Cesar Wagner