Mulheres levantam batons em ato para pedir anistia

Milhares de mulheres presentes na manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, neste domingo (6), levantaram seus batons para mostrar apoio aos presos pelos atos do 8 de janeiro de 2023. O item de maquiagem se tornou símbolo de luta pela liberdade por conta da cabeleireira Débora Rodrigues do Santos.





Débora foi presa por ter escrito “perdeu, mané”, na estátua A Liberdade, com o batom que levava na bolsa. Por conta disso, ela pode ser condenada a 14 anos de prisão, além de precisar pagar uma multa no valor de R$ 30 milhões.





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou com as mulheres sobre a importância que elas possuem, já que são metade da população brasileira. Em seguida, pediu para que levantassem seus batons, para representar a cabeleireira que cumpre agora prisão domiciliar no interior paulista.





– Anistia já para os presos injustiçados. Não houve golpe, anistia já! – puxou Michelle, criando um coro de “anistia já” entre o público.





O pastor Silas Malafaia também pediu para que as mulheres levantassem seus batons. O líder evangélico fez um discurso onde reforçou sua posição de que não existe golpe de Estado contra prédio públicos e que batom não é arma.





– De tanto batom que está aqui, dá para dar golpe no mundo – ironizou o pastor.





Via Pleno News