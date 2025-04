Reeleição de Lula é dada como certa e aliados já discutem o quarto mandato

Apesar dos colapsos enfrentados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a crise econômica, a inflação persistente, o rombo nas contas públicas, a disparada do dólar e a crescente insatisfação popular, o núcleo do presidente mantém uma confiança firme em sua reeleição em 2026.





O cenário atual, com a queda da popularidade de Lula, não parece desanimar a ala governista, que segue convicta de que o presidente conquistará um segundo mandato.





O PT e outras alas de esquerda tentam suavizar o tom e minimizar os impactos negativos da gestão. No entanto, nos bastidores, a sensação predominante é de vitória política nas urnas. O partido acredita que Lula continuará a manter seus apoios políticos, conseguindo realizar as costuras necessárias para garantir um eleitorado fiel capaz de lhe assegurar a reeleição.





o otimismo traduz-se, principalmente, na avaliação de que, apesar dos problemas econômicos, o presidente ainda conta com um grande poder de articulação política.





O foco da estratégia do PT é claro: apresentar novamente a candidatura de Lula e buscar, de forma estratégica, aumentar a bancada de deputados estaduais, federais e, especialmente, conquistar o maior número possível de cadeiras no Senado. A reeleição de Lula, dentro desse plano, não está apenas atrelada à conquista de votos, mas também ao fortalecimento de sua base política no Congresso, essencial para garantir a governabilidade no segundo mandato.





Mesmo com os índices negativos, a ala governista está convicta de que Lula será reeleito, sustentando que sua habilidade em negociar e sua base política ainda são fortes o suficiente para garantir sua permanência no poder por mais quatro anos.





Via portal Conexão Política