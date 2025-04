Silas Malafaia chama Hamilton Mourão de "traíra" e "covarde"

O pastor Silas Malafaia fez duras críticas ao senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), nesta segunda-feira (7), após o parlamentar dizer que um “falastrão” se aproveitou “de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos” nos atos de 8 de janeiro de 2023 “para ofender os integrantes do Alto Comando do Exército”.





O imbróglio começou com uma publicação realizada no X, nesta segunda, por Mourão. Na ocasião, o senador não fez referência direta ao nome de Malafaia, mas se sabe que foi o líder religioso quem cobrou enfaticamente os generais do Alto Comando do Exército durante seu discurso no último domingo (6), na Avenida Paulista, em São Paulo, na manifestação em defesa da anistia.





– Cadê esses generais de quatro estrelas, do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não, é para marcar posição – disse Malafaia no ato.

Ao comentar o assunto, Mourão disse que a pessoa que proferiu a crítica aos generais, que ele chamou de “falastrão”, teria demonstrado “toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria; a tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias”.

Postagem de Malafaia Foto: Reprodução/X





Horas depois, Malafaia fez uma postagem citando diretamente Mourão, a quem chamou de “traíra”. O pastor ainda disse que o senador “nunca foi leal e fiel” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi vice, e ressaltou que não viu o senador em qualquer manifestação para defender o ex-chefe do Executivo ou a anistia.





– Você é tão e covarde como seus coleguinhas do Alto Comando. O ministro da defesa de Lula, José Múcio, que é civil, [é] mais corajoso que vocês todos. Ele disse: “Não existiu golpe!”. Vou repetir mais uma vez. Cambada de frouxos, covardes e omissos. Não honram a farda que vestem. Mourão! Você perdeu uma oportunidade de ficar calado. Está apanhando muito nas redes sociais. Covarde falastrão – completou.





Fonte: Pleno News