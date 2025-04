TRAGÉD1A: Acidente fatal em Reriutaba tira a vida de jovem estudante de 17 anos

A vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu.

Um trágico acidente na madrugada desta segunda-feira (7) vitimou o jovem Mateus Gomes Albuquerque, de 17 anos, na rodovia CE-329, nas proximidades da localidade Angico de Baixo, no município de Reriutaba, interior do Ceará.





Mateus, que retornava de um espaço esportivo localizado na sede do município, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu, já próximo de sua residência. O impacto da queda foi ouvido por moradores por volta das 2h30, mas o corpo do estudante só foi encontrado com o amanhecer.





A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência. O corpo do jovem foi encaminhado ao núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Sobral. A motocicleta envolvida no acidente não foi localizada até o momento.





A tragédia deixa a comunidade local abalada e levanta alertas sobre segurança no trânsito, especialmente em trechos menos iluminados e em horários de menor circulação.





Via Sistema Paraíso