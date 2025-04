Sobral recebe jogo da Liga Nacional de Basquete (NBB) entre Fortaleza x Corhintians

A Arena Plínio Pompeu será palco de um dos jogos da penúltima semana antes dos playoffs da Liga Nacional de Basquete (NBB), nesta segunda-feira (7), às 19h, com o jogo entre Fortaleza Basquete Cearense x Corinthians. O confronto é importante para definição das posições na classificação da liga.





A Secretaria do Esporte e Lazer da Prefeitura de Sobral, em parceria com o Fortaleza Basquete Cearense organizaram a partida para ser realizada em Sobral. O jogo terá transmissão no YouTube do NBB, UOL e BasquetPass.