TRAGÉDIA: Duas jovens morrem atropeladas na faixa de pedestres em SP

Um acidente trágico interrompeu a vida de duas jovens na noite da última quarta-feira (9) em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Isabela Priel Regis e Isabele Helena de Lima Costa, ambas com 18 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Avenida Goiás. Elas morreram no local após serem arremessadas a cerca de 50 metros do ponto de impacto.





O motorista do veículo, identificado como Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, é estudante de Direito e dirigia um Honda Civic em alta velocidade. Testemunhas relataram que ele estaria disputando um racha com outro carro, um Chevrolet Onix branco, minutos antes do atropelamento.





Velocidade e imprudência





Imagens de câmeras de segurança mostram que o semáforo estava amarelo para os veículos no momento do atropelamento. Ainda assim, o Honda Civic avançou e atingiu as duas jovens. Testemunhas disseram que o motorista ultrapassou em altíssima velocidade e acelerou bruscamente ao lado do outro carro.





A Secretaria da Segurança Pública confirmou, com base em imagens de monitoramento, que o veículo trafegava muito acima do permitido. Apesar disso, a defesa do motorista nega que ele participava de um racha e afirma que ele acreditava estar com o sinal verde, além de alegar que não viu as jovens.





No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio com dolo eventual, quando o motorista assume o risco de matar ao dirigir de forma perigosa. O teste do bafômetro deu negativo, mas uma contraprova foi solicitada ao Instituto Médico Legal (IML).





Sampaio foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Caetano. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (10). A investigação segue em andamento.





