Menina de 8 anos morre no DF após inalar desodorante em desafio de rede social

Uma criança de oito anos morreu após inalar um desodorante aerosol, em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a menina participava do desafio do desodorante nas redes sociais.





Sarah Raissa Pereira de Castro não tinha comorbidades. Após inalar o gás, a menina passou mal e foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia. A criança teve uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada por 60 minutos, mas teve constatada a morte cerebral.





A 15ª delegacia de polícia investiga como a criança teve acesso ao desafio para identificar o responsável pela publicação. Caso condenado, o suspeito poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado (através de meio que pode causar perigo comum e por ter sido praticado contra menor de 14 anos de idade), cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.





Desafio do desodorante





O desafio do desodorante consiste em incentivar usuários a inalar o spray pelo máximo de tempo possível. Desde 2019, os “jogos perigosos” são classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um distúrbio comportamental listada na Classificação Internacional de Doenças (CID).