PETROBRAS AFUNDA: ações caem ao menor nível em 2 anos e dividendos entram em risco

Queda do petróleo e temor de recessão global abalam estatal.

A Petrobras atingiu nesta sexta-feira (11) seu menor valor de mercado em dois anos, com ações negociadas pouco acima de R$ 30, após quedas consecutivas de 6,5% na quinta e 1% na sexta. A desvalorização é impulsionada pela queda nos preços internacionais do petróleo, com o brent cotado a US$ 63, menor patamar desde 2020, reflexo de políticas protecionistas de Donald Trump e temores de recessão global. No Brasil, a gasolina está 7% acima da paridade internacional, e o cenário pode comprometer o pagamento de dividendos extraordinários da estatal, segundo alerta da Genial Investimentos.