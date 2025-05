Após recomendação do MP do Ceará, Prefeitura inicia projeto para concurso público em Forquilha

Após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará, a Prefeitura de Forquilha anunciou, na última quinta-feira (15/05), que irá seguir a orientação ministerial e promoverá concurso público. Com o certame, será possível substituir contratações temporárias que exercem atividades permanentes e rotineiras nos órgãos municipais por servidores efetivos.





O último concurso público realizado no município para diversos cargos ocorreu em 2013. O MP do Ceará expediu recomendação orientando a gestão a avaliar o quadro de funcionários temporários, modelo de contratação permitido apenas para casos de excepcional interesse público, e estudar os custos necessários para realizar o certame.