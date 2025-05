Casal é morto a tiros após ter casa invadida por homens armados em São Benedito

Um casal foi morto a tiros em casa, no município de São Benedito, no interior do Ceará, após o imóvel ser invadido por homens armados. A ocorrência se deu na manhã desta quinta-feira (1º), no Centro da cidade. A invasão ocorreu no início da manhã, por volta das 5h20, e os criminosos tomaram rumo desconhecido após o ataque.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local do crime. O caso é investigado pela Delegacia de São Benedito e, segundo as forças de segurança, a ocorrência segue em andamento.





Conforme informações extraoficiais, as vítimas seriam João Guilherme de Medeiros Alves, de 20 anos, e Késsia Vitória Ferreira de Albuquerque, também de 20 anos. João Guilherme teria antecedentes criminais por homicídio.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





