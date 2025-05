Incêndio atinge chaminé de lanchonete fast-food, em Fortaleza

Um incêndio em uma lanchonete fast-food de rede multinacional localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza, foi registrado na noite da última quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu à ocorrência, não houve vítimas.

O chamado ocorreu às 22h46, mobilizando duas equipes de combate a incêndio. Segundo a corporação, o foco das chamas estava concentrado na chaminé do forno utilizado para o preparo de carnes.





Porém, ao chegar ao local, o grupo constatou que o fogo já havia se alastrado por todo o duto de exaustão. Para conter as chamas e evitar a propagação do incêndio, foi necessário acessar o telhado do prédio.





A operação dos agentes envolveu a extensão de uma linha de mangueiras até o topo da estrutura, onde, com o uso da Halligan (ferramenta metálica manual para cortes, quebras e arrombamentos), os bombeiros abriram um ponto de acesso na chaminé, permitindo o resfriamento da tubulação.





"A rápida resposta e a técnica empregada pelas equipes foram essenciais para a contenção do incêndio, sem registro de vítimas", afirmou a corporação.





O CBMCE reforça a importância da manutenção periódica de sistemas de exaustão em cozinhas industriais a fim de evitar incêndios.





Fonte: Diario do Nordeste