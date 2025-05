Falso ex-jogador de futebol é preso no RJ por lavagem de dinheiro no Ceará

Um homem de 33 anos, que se passava por ex-jogador de futebol, foi preso na manhã desta quarta-feira (30) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro no Ceará. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (Ficco/MG).





O suspeito, que se apresentava como ex-jogador de futebol, é apontado pela PCCE como integrante de organizações criminosas envolvidas em diversos delitos no Brasil e no exterior. Entre os crimes investigados estão migração ilegal — com envio de pessoas para os Estados Unidos pela fronteira com o México —, fraudes bancárias no Brasil e na Europa, falsificação de documentos e manipulação de resultados de jogos de futebol em diferentes países





O homem e sua esposa, de 35 anos, ambos naturais de Governador Valadares (MG), já haviam sido alvos de uma operação da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD), vinculada ao Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da PCCE, deflagrada em 12 de julho do ano passado com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Na ocasião, o suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado após pagamento de fiança. A investigação criminal mirava o casal por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas tanto no Brasil quanto na Europa.





Falso ex-jogador de futebol é preso por lavagem de dinheiro no Ceará





De acordo com as investigações, o casal teria adquirido imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aberto contas em nome de pessoas jurídicas para ocultar patrimônio obtido de forma ilegal. A polícia também apurou que os dois atuavam na compra de bens no Ceará com recursos de origem criminosa.





Durante a operação realizada em 2023, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza, além do sequestro de bens, como veículos e valores em contas bancárias. O montante total sequestrado chegou a cerca de R$ 6 milhões.





Com o avanço das investigações, o casal foi indiciado por lavagem de dinheiro e teve diversos bens bloqueados, incluindo imóveis e automóveis de alto padrão avaliados em mais de R$ 3 milhões. Nesta quarta-feira (30), os dois foram localizados durante o desembarque no aeroporto do Galeão. O homem foi preso e levado à sede da Polícia Federal, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. A ação contou com a representação da PCCE e cooperação entre os órgãos de polícia judiciária.





