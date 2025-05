Comandante 4 estrelas dos EUA chega ao Brasil para reuniões

O almirante Alvin Holsey, líder do Comando Sul (Southcom) dos Estados Unidos, chega ao Brasil esta semana para uma visita oficial de três dias. A agenda inclui compromissos em Brasília e na cidade de Rio Branco, no Acre, segundo informou nesta segunda-feira (19) a Embaixada dos EUA.





Durante sua estadia na capital federal, Holsey terá reuniões com o ministro da Defesa, José Múcio, e com integrantes do alto comando das Forças Armadas brasileiras. Após os encontros, ele segue para o Acre, onde visitará a região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.





A visita oferece uma oportunidade de obter uma visão direta dos desafios e das ameaças presentes na região de fronteira compartilhada entre Brasil, Peru e Bolívia, especialmente aqueles relacionados ao tráfico ilegal – disse a embaixada norte-americana.





O almirante Holsey assumiu o comando do Southcom em novembro de 2024. Em abril deste ano, ele se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires.





A presença de Holsey no Brasil ocorre pouco tempo depois da visita de outro representante do governo norte-americano. David Gamble, responsável interino pela Coordenação de Sanções do Departamento de Estado, esteve recentemente no país em uma missão que gerou repercussão política.





De acordo com o governo americano, o foco da visita foi o enfrentamento ao crime organizado transnacional, ao terrorismo e ao narcotráfico.





