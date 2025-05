Curso de Jornalismo do UNINTA realiza VII Cerimônia do Blazer

Na quarta-feira (28/05), o curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu a tradicional Cerimônia do Blazer. O evento foi realizado no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues e teve como palestrante o Diretor de Comunicação e Marketing do UNINTA, Gabriel Ramalho, que abordou o tema “O Futuro do Jornalismo: desafios e oportunidades na era digital”.





Compuseram a mesa de honra as autoridades acadêmicas: Profa. Me. Eliza Angélica, Diretora do Centro de Ciências Humanas e Exatas (CCHE); Profa. Me. Maria Michele Bispo, Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social (PRODERES); e Lourdes Claudência Aguiar, Diretora de Estágio (DIREST). Na ocasião, foi apresentado o novo coordenador do curso de Jornalismo, Prof. Dr. Renan de Andrade, que integrou a mesa.





Em seguida, a palestra foi ministrada por Gabriel Ramalho, estrategista com mais de 15 anos de experiência na área do marketing, com foco em performance e inovação. Sua fala destacou as habilidades emergentes demandadas pelo mercado e as estratégias para os futuros profissionais navegarem com sucesso nesse cenário dinâmico.





Para finalizar a solenidade, os blazers foram entregues aos acadêmicos pelos seus respectivos padrinhos e madrinhas. O traje, símbolo da identidade e compromisso profissional, marcou a transição dos estudantes rumo à carreira jornalística.





Portal UNINTA