EUA reafirma apoio à Índia em meio a tensões com o Paquistão

Por meio do secretário de Defesa, Pete Hegseth, o governo dos Estados Unidos reafirmou seu apoio à Índia, que enfrenta momento de tensão com o vizinho Paquistão.





A declaração do chefe do Pentágono ocorreu nesta quinta-feira (1º/5), durante telefonema com o ministro da Defesa indiano, Raksha Mantri Shri.









Recente tensão





A histórica tensão entre Índia e Paquistão pela Caxemira voltou a explodir no último dia 22 de abril, quando homens armados assassinaram 26 turistas em um resort da região em disputa.





O Paquistão é acusado pela Índia de apoiar grupos extremistas na região da Caxemira, que é alvo de uma disputa entre os dois países. A Índia controla a maior parte da Caxemira.





O episódio fez com que o Paquistão ordenasse o fechamento do espaço aéreo do país. Já a Índia expulsou cidadãos paquistaneses e ordenou que suas fronteiras fossem fechadas.





Desde então, trocas de tiros entre tropas na fronteira são registradas pelos dois governos.





“Hoje, conversei com o ministro da Defesa indiano, Raksha Mantri Shri, para expressar pessoalmente as minhas mais profundas condolências pela perda de vidas no hediondo ataque terrorista da semana passada”, escreveu Hegseth no X após o telefonema. “Ofereci meu forte apoio. Estamos com a Índia e seu grande povo”.





Segundo o gabinete do chefe da Defesa da Índia, o líder do Pentágono reafirmou “o suporte ao direito de auto-defesa” indiano.





Um dia antes, a administração de Donald Trump já havia se pronunciado sobre a tensão regional entre Índia e Paquistão. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, manteve conversas com representantes de ambos os países, e pediu que as duas nações trabalhem juntas para reduzir a escalada de tensão e manter a paz no sul da Ásia.





Fonte: Metrópoles