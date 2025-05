Apoio do Governo Federal à Santa Casa de Sobral: visita oficial acontece nesta sexta-feira (02/05)

Nesta sexta-feira, Sobral recebe uma comitiva do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado para dar continuidade às articulações iniciadas em Brasília, com a presença do Secretário de Atenção Especializada, Dr. Mozart Sales; da Secretária de Saúde de Sobral, Dra. Michelle Alves; da Secretária de Saúde do Estado, Dra. Tânia Mara Coelho; e do Deputado Federal Moses Rodrigues.





Com o objetivo de encontrar soluções estruturantes e duradouras para a crise enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral um cenário deixado pela gestão anterior.





A visita é fruto direto da reunião ocorrida no dia 8 de abril, no Ministério da Saúde, em Brasília. O compromisso conjunto dos governos Municipal, Estadual e Federal segue firme na construção de alternativas que assegurem o funcionamento pleno da Santa Casa e a continuidade dos serviços essenciais prestados à população de Sobral e de toda a Região Norte do Ceará.