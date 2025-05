Governo dos EUA envia alerta ao Brasil sobre atuação de Alexandre de Moraes

Gesto é visto como "incomum" pela diplomacia do Governo Lula.

De acordo com o G1, o Ministério da Justiça confirmou, nesta sexta-feira (30), que recebeu um ofício do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contendo considerações sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A comunicação oficial foi enviada diretamente de Washington no último dia 27, por volta das 15h, sem passar pela embaixada americana no Brasil — gesto considerado incomum nos bastidores diplomáticos de Brasília.





Segundo fontes do governo Lula, o documento não faz solicitações formais nem anuncia sanções, mas aponta preocupação com decisões judiciais assinadas por Moraes que teriam impacto direto sobre empresas americanas. O ofício menciona especificamente a ordem do ministro que determinou o bloqueio da plataforma Rumble no Brasil, após a empresa se recusar a cumprir determinações do STF.





“A carta enviada ao governo Lula faz considerações sobre a ordem de Moraes para que a plataforma Rumble bloqueasse um usuário nos Estados Unidos”, afirmou o Ministério da Justiça em nota. A pasta acrescentou que o material foi encaminhado para análise de uma equipe técnica e que, até o momento, não está definido se o governo responderá formalmente ao conteúdo.





Reportagem do jornal *The New York Times* publicada esta semana revelou que o nome de Alexandre de Moraes passou a integrar uma lista de autoridades estrangeiras monitoradas pelo governo de Donald Trump por medidas consideradas agressivas à liberdade de expressão. Parlamentares republicanos têm pressionado o Departamento de Estado a estudar possíveis sanções ao magistrado e a autoridades brasileiras envolvidas em bloqueios de contas, ações judiciais contra plataformas digitais e medidas direcionadas a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Segundo o NYT, o Departamento de Estado norte-americano também avalia a possibilidade de aplicar restrições de visto a autoridades estrangeiras envolvidas em atos de censura a conteúdos protegidos por liberdade de expressão — um alerta que pode se estender a Moraes.





A situação é classificada por integrantes da diplomacia brasileira como “atípica”, embora já reflita o “novo normal” da política externa conduzida pelo governo Trump, segundo avaliação de bastidores.





Via portal Hora Brasília