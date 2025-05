Homicídio a bala é registrado na cidade de Forquilha na manhã desta quarta-feira (21)

Na manhã desta quarta-feira, 21 de junho, um homicídio foi registrado na cidade de Forquilha, localizada na região Norte do Ceará. A vítima foi identificada como Wilson Bastos da Silva, 38 anos, natural de Forquilha/CE





O homicídio foi registrado no bairro Cidade dos Anjos, nas proximidades do matadouro público. Wilson foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e veio a óbito ainda no local.





Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Os policiais realizaram o isolamento da área para preservar a cena do crime e iniciaram os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do homicídio. O corpo de Wilson foi recolhido pela Perícia Forense (PEFOCE).





A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu capturar dois indivíduos suspeitos do crime, sendo um maior e outro menor de idade. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.





Vale ressaltar que Wilson tinha várias passagens policiais.





A Polícia Civil está investigando o crime.