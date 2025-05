Licenciamento de veículos elétricos e híbridos: há diferenças no processo?

Popularização dos veículos sustentáveis levanta dúvidas sobre exigências e custos para manter a documentação em dia.

Nos últimos anos, veículos elétricos e híbridos passaram a ocupar espaço significativo nas ruas brasileiras, acompanhando a tendência mundial por alternativas mais sustentáveis de mobilidade.





Essa transformação no perfil da frota nacional também trouxe dúvidas para muitos proprietários e interessados em adquirir esse tipo de automóvel, especialmente em relação ao processo de licenciamento anual – obrigatório para todos os veículos em circulação no país. Afinal, será que a regularização de elétricos e híbridos tem particularidades em comparação aos modelos tradicionais movidos a combustíveis fósseis?





O licenciamento é o procedimento que autoriza a circulação do veículo pelas vias públicas, formalizado pela emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Sem ele, o veículo não pode rodar legalmente, ficando sujeito a penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





A boa notícia é que, na maior parte dos estados brasileiros, o processo para veículos elétricos e híbridos segue praticamente os mesmos trâmites adotados para carros a gasolina, etanol ou diesel, com algumas diferenças pontuais que valem a atenção.









Procedimentos e exigências para o licenciamento





Para qualquer veículo, o licenciamento anual exige que não haja pendências com o pagamento de impostos e taxas, como o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o seguro obrigatório (que, desde 2021, está suspenso, mas pode retornar futuramente) e eventuais multas de trânsito. Com todas as obrigações quitadas, o proprietário pode emitir o CRLV digital ou físico.





No caso de veículos elétricos e híbridos, os documentos necessários para o licenciamento são os mesmos exigidos para os demais automóveis: documento de identificação do proprietário, comprovante de residência, Certificado de Registro de Veículo (CRV) e comprovantes dos pagamentos devidos. O processo pode ser feito pelo site ou aplicativo do Detran de cada estado, o que evita deslocamentos e facilita a atualização da documentação.









Diferenças nos custos e isenções





Embora o procedimento seja semelhante, as principais diferenças para veículos elétricos e híbridos aparecem na questão dos custos. Em muitos estados brasileiros, esses modelos contam com descontos no IPVA ou até mesmo isenção total, como incentivo à adoção de tecnologias mais limpas. Isso pode impactar diretamente no valor total do licenciamento, já que a quitação do imposto é pré-requisito para a emissão do CRLV.









Benefícios e expectativas para o futuro





Além de possíveis vantagens financeiras, a categoria de elétricos e híbridos também vem ganhando prioridade em políticas de mobilidade urbana e meio ambiente. A tendência é que, nos próximos anos, novos benefícios sejam incorporados, não apenas em relação ao IPVA, mas também na emissão de licenciamentos, com taxas reduzidas ou processos simplificados, como ocorre em alguns países.





Proprietários desses veículos também podem se beneficiar de isenções ou reduções em tarifas de rodízio, estacionamentos públicos e pedágios, dependendo da legislação de cada cidade ou estado.





Apesar das diferenças em termos de benefícios e isenções, o processo de licenciamento 2025 no CE ou qualquer estado de veículos elétricos e híbridos no Brasil segue, em essência, as mesmas etapas aplicadas aos automóveis a combustão. A documentação exigida, a necessidade de estar em dia com impostos e a emissão do CRLV obedecem ao padrão estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.