Lula: "Deus deixou sertão sem água pois sabia que eu seria presidente"

Petista deu declaração ao falar sobre transposição do Rio São Francisco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adicionou nesta quarta-feira (28) mais uma fala para a série de comentários infames que ele acumula desde que voltou ao Palácio do Planalto em 2023. Desta vez, o petista declarou que “Deus deixou o sertão sem água” porque sabia que ele seria presidente da República.





– Era uma obra [transposição do Rio São Francisco] que muita gente não acreditava que a gente fosse fazer. Porque fazia 179 anos. Não estou falando de dez anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água pra cá – afirmou.





A declaração ocorreu durante a cerimônia de entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, que fica na cidade de Cachoeira dos Índios (PB), área que faz parte do plano de transposição do Rio São Francisco. Em outro momento, o petista disse ainda que a “fome por causa da seca é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país”.





No mesmo evento, Lula ainda atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que a população não pode votar em uma “tranqueira” novamente.





– Nós viemos ao mundo para transmitir amor, para transmitir fraternidade e solidariedade, não para transmitir ódio. Por isso, o jeito é o seguinte: pode ter certeza, nós vamos continuar investindo em educação, nas coisas que vocês precisam, mas nunca mais vamos votar numa tranqueira para fazer o que foi feito nesse país no governo passado – completou.





(Pleno News)