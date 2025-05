Polícia Civil do Ceará prende oito pessoas suspeitas de participação no golpe do falso advogado

O grupo seria responsável por movimentar os valores provenientes dos golpes aplicados nas vítimas.

Policiais civis do estado do Ceará efetuaram, na manhã desta terça-feira (21), a prisão de oito pessoas suspeitas de participação no golpe do falso advogado. As prisões aconteceram em Fortaleza e nos municípios Maracanaú, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do Estado, Cruz (AIS 17) e Jardim (AIS 19). Com o grupo foram apreendidos aparelhos celulares, que serão periciados e auxiliarão no desdobramento das investigações.





As investigações, coordenadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), apontam que os sete presos na desta terça-feira – seis homens e uma mulher, das idades de 19 a 64 anos – seriam responsáveis por algumas ações dentro do grupo, dentre elas, a de movimentar as transferências de valores recebidos das vítimas. Os sete encontram-se à disposição da Justiça.









Entenda o golpe





De acordo com as investigações, o grupo tinha acesso às informações de processos existentes na Justiça, como o nome do beneficiário, o tipo da causa e o advogado que representava os interesses. Eles utilizam indevidamente o nome e a imagem de advogados em aplicativos de conversa. Em seguida, entravam em contato com as vítimas se passando pelo advogado e informavam que, para acelerar algumas pendências cartorárias, seria necessário enviar dinheiro para cobrir as custas cartorárias e advocatícias.





As vítimas enviavam o dinheiro, acreditando na promessa do falso advogado, e ficaram no prejuízo. A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) também acompanhava as investigações.