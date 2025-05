Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 68 milhões no sábado; confira os números sorteados

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena sorteado nesta quinta-feira (15), e o prêmio principal acumulou mais uma vez. Os números sorteados foram: 05 – 23 – 32 – 34 – 47 – 56.





Apesar de ninguém levar o prêmio máximo, 172 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma será premiada com R$ 23.280,53. Outros 8.222 apostadores fizeram a quadra e vão receber R$ 695,73 cada.





Com mais esse acúmulo, o próximo concurso da Mega-Sena, marcado para sábado (17), deve pagar cerca de R$ 68 milhões.