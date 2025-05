Mais de 1 milhão de aposentados pedem reembolso ao INSS por valores "roubado"

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quinta-feira (15), um balanço sobre o segundo dia de funcionamento da nova funcionalidade de consulta e pedido de ressarcimento de descontos nos pagamentos de aposentados e pensionistas. Desde o lançamento da ferramenta, na quarta-feira (14), mais de 23,5 milhões de acessos foram registrados na plataforma Meu INSS, sendo 4,3 milhões apenas na área de consulta de descontos.





Até as 17h, 1.069.201 segurados realizaram consultas sobre cobranças feitas por entidades associativas. Do total, 1.051.238 pessoas relataram que não autorizaram os descontos e pediram o reembolso, enquanto 17.963 usuários confirmaram ter dado autorização prévia para as cobranças.





A maioria dos atendimentos — 92,7% — foi realizada de forma digital, por meio do aplicativo e do site do Meu INSS, somando 991.130 acessos. A central telefônica 135 respondeu por 78.071 atendimentos.





Até o momento, o INSS também recebeu contestações contra 41 entidades associativas suspeitas de realizar os descontos indevidos. A ação faz parte de uma ofensiva do governo para ampliar o controle dos beneficiários sobre suas folhas de pagamento. A medida foi adotada após a revelação de um esquema de fraudes envolvendo sindicatos e associações, investigado em operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) no mês passado.





(Gazeta Brasil)