Polícia identifica 158 vítimas de predador sex*al

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou 158 vítimas de um homem suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes em diferentes estados do país. Ele foi identificado como Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos.





O delegado Valeriano Garcia Neto disse que o número de vítimas vai aumentar.





– A equipe de investigação trabalha nesse momento examinando o laudo pericial do Instituto Geral de Perícias no sentido de identificar e trazer para a Polícia Civil essas vítimas, para fazerem seu relato no intuito de uma responsabilização adequada para o Ramiro Gonzaga – declarou o delegado.





Ele explicou ainda que “para cada vítima, para cada crime cometido, está sendo instaurado um inquérito policial”.





Ramiro foi preso em 21 de janeiro de 2025 por armazenamento de pornografia infantil. As crianças tinham entre 9 e 13 anos à época dos abusos.





O delegado Garcia expôs que os crimes eram praticados há pelo menos 16 anos.





Na última terça-feira (29), a Justiça deferiu um novo pedido de prisão preventiva contra Barros, desta vez por estupro. As informações são da CNN.





Fonte: Pleno News