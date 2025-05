Prefeitura de Sobral leva serviços de cidadania à população em situação de vulnerabilidade

Mais de 580 atendimentos já foram realizados com o projeto Cidadania na Base, ação itinerante que leva serviços públicos essenciais às comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Depois do bairro Nova Caiçara e do distrito de Taperuaba, as próximas edições do projeto estão agendadas para o mês de junho na localidade de Boqueirão (dia 5) e no distrito de Aracatiaçu (dia 14). A iniciativa é da Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC) da Prefeitura de Sobral, por meio da Coordenadoria da Cidadania.





O projeto Cidadania na Base tem como objetivo descentralizar o acesso à documentação básica e garantir os direitos fundamentais da população. Entre os serviços oferecidos estão o cadastro no site do Vapt Vupt para agendamento da emissão de RG, emissão da 2ª via e agendamento da 1ª via do CPF, emissão da Carteira de Trabalho Digital, acesso ao portal http://Gov.br , alistamento militar, título de eleitor e atendimentos da Guarda Civil Municipal.





A primeira edição do projeto aconteceu no dia 26 de abril, na Escola Edgar Linhares, no bairro Nova Caiçara, com a realização de 237 atendimentos. A segunda ação foi promovida no dia 10 de maio, na Estação da Juventude do distrito de Taperuaba, onde foram realizados 346 atendimentos para a população local.





A ação conta com a parceria das secretarias da Juventude e Cultura, Esporte e Lazer, dos Direitos Humanos e da Assistência Social, do Transporte, do Desenvolvimento Distrital, da Saúde e da Educação. Também participam as instituições Tribunal Regional Eleitoral, Vapt Vupt, Defensoria Pública, Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral (NUMEC), Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) e Núcleo de Mediação Laços de Família.





A coordenadora da Cidadania da SESEC, Suzane Chiot, destaca a importância do projeto para a promoção da inclusão social. “O projeto Cidadania na Base representa o compromisso da gestão municipal em garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos, independentemente de onde vivem. Ao levar os serviços até as comunidades, especialmente as mais distantes ou com menor infraestrutura, conseguimos promover inclusão, dignidade e cidadania de forma concreta”.









As próximas edições do projeto estão marcadas para os seguintes locais e datas:





Boqueirão





Data: Quinta-feira, 5 de junho





Horário: 9h às 12h





Local: Salão Paroquial









Aracatiaçu





Data: 14 de junho





Horário: 9h às 13h





Local: Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelos