A Prefeitura de Sobral segue investindo com obras para mais desenvolvimento. No Estádio do Junco, estamos garantindo melhorias estruturais para os jogos do Campeonato Cearense 2025.





A reforma inclui pintura, manutenção do gramado, reforma dos banheiros, refletores em LED e readequação das cadeiras.





Sobral segue no caminho certo para voltar a ser palco do futebol profissional no estado.