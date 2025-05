CRÉDITO DO TRABALHADOR VIRA ARMADILHA: Juros explodem após promessa de alívio

Programa federal fez os bancos lucrarem mais — e o trabalhador pagar a conta.

Apesar das promessas do governo de facilitar o acesso ao crédito com juros mais baixos, o que se viu foi exatamente o oposto: os juros do crédito consignado para trabalhadores do setor privado dispararam para 59,1% ao ano — o maior índice da série histórica desde 2011. A explosão nas taxas veio logo após o lançamento do programa Crédito do Trabalhador, que, em vez de aliviar, agravou o custo do endividamento. Bancos alegam maior risco com a ampliação do perfil dos tomadores, mas o que fica claro é que o trabalhador da iniciativa privada virou alvo fácil do sistema financeiro. Enquanto isso, o governo promete a redução das taxas com uso do FGTS como garantia — mas só a partir de julho. Até lá, quem precisa de crédito paga caro pela propaganda oficial.





Fonte: Blog do César Wagner