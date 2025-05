Mulher obriga a filha de 10 anos a roubar em Manaus e caso vai parar na delegacia

Na noite de quinta-feira (29), um caso chocante chamou a atenção das autoridades em Manaus. Uma mulher venezuelana foi detida sob a grave acusação de utilizar sua filha, uma criança de apenas 10 anos, para cometer furtos em uma loja na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul da capital amazonense.





De acordo com a polícia, a suspeita tentou sair do estabelecimento com diversos produtos escondidos, acompanhada da menina, em uma ação que resultou em um prejuízo estimado em R$ 1,2 mil para o comércio. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso está sendo investigado.





As autoridades agora apuram as circunstâncias do crime e o envolvimento da criança, levantando questionamentos sobre a exploração infantil e as condições que levaram à situação.





Via portal CM7

foto ilustrativa