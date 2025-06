Atletas sobralenses representarão Sobral e o Ceará em competição nacional em Natal (RN)

Levando o nome da cidade e do estado do Ceará para o cenário esportivo regional, as atletas vêm se destacando em torneios regionais e estaduais. Agora, terão a oportunidade de competir em nível nacional. Essa participação é fruto de um trabalho conjunto da treinadora e técnica do Clube Ginasticando, Dorinha Lima, das suas famílias e do apoio da Secretaria de Esporte e Transporte de Sobral, que não tem medido esforços para levar as atletas à competição.





A competição em Natal promete reunir as melhores atletas do país, e a expectativa é de que as sobralenses tragam bons resultados — e, mais importante, experiências que contribuirão para seu crescimento pessoal e esportivo.





Desejamos sucesso às ginastas! Que essa experiência seja marcada por superação, aprendizado e brilho.