O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a Força Aérea de Israel (IAF) “controla os céus de Teerã”.





“A Força Aérea de Israel controla os céus de Teerã. Estamos atacando alvos do regime — ao contrário do regime criminoso do Irã, que tem como alvo civis”, declarou Netanyahu, falando na Base Aérea de Tel Nof nesta segunda-feira (16).





“Dizemos aos cidadãos de Teerã: 'Saiam' — e agimos”, acrescentou.





Fonte: CNN Brasil