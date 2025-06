Consumo excessivo de energéticos leva jovens à internação no Brasil

O que parece uma simples dose extra de energia tem se tornado caso de hospital. Cada vez mais adolescentes estão sendo internados com sintomas como taquicardia, desmaios, picos de pressão e até arritmias graves após o consumo de bebidas energéticas — muitas vezes combinadas com álcool, em jejum ou antes de treinos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que já registrou inclusive paradas cardíacas em jovens com menos de 25 anos.





Segundo a SBC, o problema está na superdosagem de substâncias como cafeína e taurina, que sobrecarregam o sistema cardiovascular. Uma única lata de energético pode conter o equivalente a quatro xícaras de café — e seus efeitos se intensificam com estresse ou álcool. Além dos riscos ao coração, o consumo abusivo também está associado a ansiedade, insônia e confusão mental.