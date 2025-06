Cinco suspeitos são presos e cinco armas de fogo apreendidas pela PMCE em Granja

Uma ação conjunta entre equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do 28º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de cinco homens e na apreensão de cinco armas de fogo, na tarde dessa sexta-feira (13), no município de Granja.





Os policiais militares do CPRaio receberam informações de que indivíduos armados estavam escondidos em um imóvel nas proximidades da Praça do Acre, no bairro São Pedro. De imediato, foi montado um cerco na região com o apoio do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 28º BPM.





Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, dividindo-se entre uma área de mata e residências vizinhas. Enquanto corriam, efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram à injusta agressão. Com o cerco policial, os cinco suspeitos foram capturados. Um deles ficou ferido, foi socorrido a uma unidade hospitalar e permanece sob escolta, sem risco de morte. Os demais foram levados à Delegacia Municipal de Granja.





Com o grupo, foi apreendida uma pistola calibre .40, três revólveres calibre .38 e 22 munições, sendo duas deflagradas. Além disso, rádios comunicadores, aparelhos celulares e a quantia de R$ 391 em espécie também foram apreendidos com os suspeitos.





Os capturados, com idades entre 18 e 47 anos, foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Todos permaneceram à disposição da Justiça.





Assessoria de Comunicação da PMCE