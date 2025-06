RAIO da PMCE apreende três armas de fogo artesanais em Crateús

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), apreendeu três armas de fogo artesanais na tarde dessa quarta-feira (11).





Por volta de 16h30, os militares foram verificar uma denúncia anônima sobre uma casa abandonada que estaria sendo utilizada para a comercialização de drogas e como esconderijo de armamentos. Ao chegarem ao local indicado, na Travessa João Ribeiro Lima, bairro Fátima I, os policiais constataram que não havia ninguém no imóvel. Durante as buscas, foram localizadas três armas de fogo artesanais e seis munições, espalhadas por diversos cômodos. Uma estava dentro de um fogão, outra dentro de um micro-ondas e a terceira sobre uma meia parede. Não foram encontrados outros materiais ilícitos, nem foi possível identificar os responsáveis pelo armamento apreendido.





O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Crateús, onde foram instaurados os procedimentos legais cabíveis.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





Assessoria de Comunicação da PMCE