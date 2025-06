Ex-Miss Universo morre aos 28 anos

María Lorena Argüello Salazar, que foi candidata ao Miss Universo Equador 2024, morreu no último domingo, aos 28 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do concurso de beleza no Instagram, que lamentou a perda e prestou solidariedade à família.





“O Concurso Nacional de Beleza expressa seu profundo pesar pela partida de Lorena Argüello, Srta. Quito DM e semifinalista do CNB 2024. Nos solidarizamos com respeito e carinho com sua família e entes queridos neste momento de dor. Seu legado permanecerá sempre conosco”, diz o comunicado.





Representando o Distrito Metropolitano de Quito, Lorena participou do concurso realizado em Machala, em 8 de junho do ano passado. Sua morte provocou grande comoção, tanto no meio dos concursos de beleza quanto entre colegas de profissão e admiradores nas redes sociais.





“Uma rainha dentro e fora do palco”, escreveu uma das companheiras de concurso. Outra mensagem dizia: “O céu ganha um verdadeiro anjo”.





Nascida em 12 de março de 1997, Lorena destacou-se por sua disciplina e dedicação a duas grandes paixões: a medicina e o mundo da moda. Formada em medicina, ela atuava como médica cirurgiã ao mesmo tempo em que desenvolvia sua carreira no universo dos concursos de beleza.





No Miss Universo Equador 2024, encantou o público com sua elegância e carisma, mesmo sem conquistar o título. Sua atuação foi reconhecida por organizadores e por quem acompanhava o evento, graças à combinação de excelência profissional e compromisso social, que a transformaram em inspiração para muitos jovens equatorianos.





Antes de entrar para o concurso, ela já colaborava como voluntária na Fundação Reina de Quito, participando de projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Seu trabalho social também se refletia na medicina: Lorena promovia ações para ampliar o acesso à saúde em comunidades carentes, segundo registrou em suas redes sociais durante a campanha do Miss.





A organização do concurso destacou que a plataforma de beleza foi, para ela, um espaço para dar visibilidade a causas sociais importantes — um reflexo do seu engajamento.





Até o momento, a família e os organizadores do evento não divulgaram informações sobre a causa da morte e pediram respeito durante o período de luto. Em mensagem final publicada nas redes do Miss Universe Equador, resumiu-se o sentimento de quem a conheceu: “Sua luz e seu legado continuarão vivos”.